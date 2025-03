Israel cortará fornecimento de energia em Gaza antes de novas negociações para prorrogar trégua

Há apenas uma semana, Israel decidiu bloquear toda a ajuda destinada ao território palestino, assolado por mais de 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas.

Israel "usará todas as ferramentas à [sua] disposição para trazer de volta os reféns e garantir que o Hamas não esteja em Gaza um dia após" o fim da guerra, acrescentou Cohen.

O conflito foi desencadeado por um ataque de milicianos islamistas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Mas, desde 19 de janeiro, uma trégua está em vigor entre ambos os lados. As duas partes, no entanto, acusam-se mutuamente de violar o acordo.

A única linha de energia entre Israel e Gaza abastece a principal usina de dessalinização do território, que atende a mais de 600.000 pessoas.

Os habitantes de Gaza dependem principalmente de painéis solares e geradores a gasolina para obter eletricidade.

Novas negociações indiretas sobre a segunda fase do cessar-fogo devem começar no Catar. Uma delegação do Hamas viajou para Doha neste domingo, disse um funcionário do Hamas à AFP.