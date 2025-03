Papa Francisco continua 'estável' e agradece aos médicos

"Irmãos e irmãs, durante a minha longa hospitalização, eu também experimentei o esmero no serviço e a ternura no cuidado, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", escreveu ele.

O líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro por uma bronquite que levou a uma pneumonia bilateral.

O último boletim médico, divulgado na noite de sábado pela Santa Sé, indicou que Francisco estava apresentando uma "boa resposta" ao tratamento, com uma "melhora gradual e leve".

Os médicos deram a si mesmos mais alguns dias para confirmar o progresso do pontífice, portanto seu prognóstico permanece "reservado", embora a última crise respiratória tenha ocorrido na segunda-feira passada.

Desde então, uma máscara de oxigênio o ajuda a respirar à noite, mas ele a troca por cânulas nasais de alto fluxo durante o dia, um suporte mais leve.

Os médicos ainda não comentaram sobre a duração da internação de Jorge Bergoglio, nem quanto tempo poderá durar sua convalescença, em meio ao Jubileu com milhares de peregrinos em Roma.