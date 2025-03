Partido no poder escolhe Mark Carney como próximo primeiro-ministro do Canadá

O partido governante do Canadá escolheu neste domingo (9) Mark Carney como novo líder da formação e, portanto, futuro primeiro-ministro do país em substituição a Justin Trudeau, em um momento de fortes tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Carney, ex-diretor do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, de 59 anos, obteve 85,9% dos votos dos militantes do Partido Liberal, anunciou seu presidente, Sachit Mehra.

