Pior incêndio florestal do Japão em meio século foi controlado

As autoridades municipais em Ofunato, norte do Japão, disseram neste domingo (9) que o pior incêndio florestal do país em mais de 50 anos estava agora sob controle.

O fogo devastava as montanhas desta região rural desde 26 de fevereiro. Os incêndios mataram pelo menos uma pessoa e danificaram cerca de 210 edifícios, forçando mais de 4.200 moradores a se retirar, disseram as autoridades locais.

"Após uma vistoria aérea, determinamos que o fogo não apresenta mais risco de se espalhar. Declaro que o fogo está agora sob controle", disse o prefeito de Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, em uma entrevista coletiva.