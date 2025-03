Síria anuncia investigação de massacres de civis que provocaram indignação internacional

A administração autônoma curda da Síria, que controla grandes partes do leste e do norte do país, condenou as "práticas [que] nos levam a uma época sombria que o povo sírio não quer viver novamente".

- "Estado sunita!" -

Neste domingo, o Ministério do Interior anunciou o envio de "reforços adicionais" para "restaurar a calma" em Qadmus, um povoado na província de Tartus, onde "buscam os últimos homens leais ao antigo regime".

A agência Sana relatou "confrontos violentos" em Taanita, um vilarejo nas montanhas da mesma província, onde "vários criminosos de guerra afiliados ao regime deposto e grupos de homens leais a Assad que os protegem" se refugiaram.

Um comboio de 12 veículos militares entrou no vilarejo de Bisnada, na província de Latakia, onde as forças de segurança estão revistando casas, observou um fotógrafo da AFP.

"Mais de 50 pessoas, familiares e amigos foram assassinados", disse um habitante alauíta de Jablé, que não quis se identificar.