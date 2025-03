O vilarejo de Novenke está localizado cerca de 10 quilômetros a oeste de Sodya, a principal cidade controlada por Kiev em Kursk.

A Rússia declarou mais tarde neste domingo que retomou mais três novas localidades da sua região de Kursk do exército ucraniano, cujas posições na área se deterioraram rapidamente nos últimos dias.

O ministério russo da Defesa indicou em um comunicado que recuperou as vilas de Malaia Loknia, Cherkaskoie Porechnoie e Kositsa, após reivindicar outros avanços neste fim de semana.

Antes, neste domingo, a Rússia havia anunciado que recuperou o vilarejo de Lebedevka.

A Rússia já recapturou mais de dois terços do território inicialmente tomado pela Ucrânia em Kursk. Em fevereiro, a Ucrânia disse que ainda controlava cerca de 500 km2.

Paralelamente, o Exército russo, mais bem armado e mais numeroso, continua avançando no leste da Ucrânia, apesar das pesadas perdas e em um ritmo mais lento do que no final do ano passado.