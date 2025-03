Secretário de Estado dos EUA viaja para a Arábia Saudita para discutir a guerra na Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viaja para a Arábia Saudita neste domingo (9) para conversar com o governo da Ucrânia enquanto o presidente, Donald Trump, decide se reverte o congelamento da ajuda ao aliado.

O Departamento de Estado também confirmou que Rubio viajará para a reunião do Grupo dos Sete (G7) no Canadá, tornando-se a autoridade de mais alto escalão a visitar o país desde que Trump retornou à Casa Branca, após iniciar uma guerra comercial baseada no aumento de tarifas com seu vizinho e zombar de sua soberania.

Em conversas com ucranianos em Jidá, Arábia Saudita, de segunda a quarta-feira, Rubio discutirá como "avançar a meta do presidente de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, evitando comentários feitos anteriormente por Trump sobre a invasão russa da Ucrânia.