Sem dinheiro, migrantes deportados pelos EUA para o Panamá buscam novo destino

Apenas alguns migrantes com crianças receberam da Unicef a possibilidade de permanecer em um hotel na Cidade do Panamá por uma semana, disseram à imprensa.

Os demais precisam encontrar acomodação e alimentação na capital panamenha, embora muitos não tenham dinheiro. Enquanto isso, eles precisam tomar providências para encontrar um país que os receba.

"Não temos dinheiro", disse o afegão Hayatullah Omagh no terminal próximo a uma antiga base aérea americana na extinta Zona do Canal.

"Perguntei à OIM (Organização Internacional para as Migrações), que me disse 'não sabemos, você vai para a Cidade do Panamá e depois disso você é responsável por si mesmo'", acrescenta.

"Não tenho dinheiro, apenas um dólar", mostra aos repórteres um iraniano de 33 anos, que viaja com duas crianças.

Até o ano passado, milhares de migrantes cruzavam a selva de Darién, na fronteira entre Colômbia e Panamá, em seu caminho para o norte. Mas agora, com a política de deportação de Trump, a maioria dos migrantes no Panamá e em outras nações da América Central faz a viagem inversa para a América do Sul.