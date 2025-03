'Vimos as ruas cheias de cadáveres', conta mulher alauíta na Síria

Rihab Kamel, uma mulher alauíta do oeste da Síria, ficou escondida por dois dias no banheiro de sua casa com sua família, enquanto homens armados leais às novas autoridades buscavam membros desta minoria associada ao presidente deposto Bashar al Assad.

"Apagamos as luzes e nos escondemos", diz a mãe de 35 anos, que teve de deixar sua casa na cidade portuária de Baniyas.

"Quando conseguimos fugir do nosso bairro de Al Qusur, vimos as ruas cheias de cadáveres", contou à AFP de uma região próxima à fronteira libanesa na Síria.