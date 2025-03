Autoridade Palestina denuncia 'escalada no genocídio' por corte de energia elétrica

A Autoridade Palestina denunciou nesta segunda-feira (10) uma "escalada no genocídio" dos habitantes da Faixa de Gaza depois que Israel parou de fornecer energia elétrica à única usina de dessalinização do território.

A decisão representa "uma escalada no genocídio, nos deslocamentos forçados e no desastre humanitário em Gaza", condenou o Ministério palestino de Relações Exteriores em um comunicado, no momento em que devem começar em Doha as negociações indiretas sobre a continuidade da trégua entre Israel e Hamas.

Israel enviará nesta segunda-feira uma delegação ao Catar para retomar as negociações sobre a extensão da frágil trégua na Faixa de Gaza, estabelecida com o movimento palestino Hamas, com o qual persistem grandes divergências.