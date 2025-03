Autoridades sírias anunciam fim da violenta operação militar no oeste do país

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), que possui uma extensa rede de informantes na Síria, 973 civis da minoria alauíta, à qual pertence o ex-presidente Assad, foram abatidos pelas "forças de segurança e grupos aliados" desde a última quinta-feira.

Pelo menos 481 membros das forças de segurança e combatentes pró-Assad morreram nos confrontos, acrescentou o OSDH. As autoridades não comunicaram nenhum balanço.

A onda de violência começou no oeste da Síria, com um ataque de apoiadores de Assad contra as forças de segurança na cidade de Jableh, na província de Latakia.

A região é o berço da comunidade muçulmana alauíta, um ramo do islã xiita do qual procede o clã Assad, que governou o país de forma autoritária e repressiva durante mais de meio século, primeiro com Hafez e depois com seu filho Bashar.

O Irã, um antigo aliado de Assad, negou nesta segunda-feira qualquer envolvimento nos atos de violência que abalaram a Síria, cenário de uma guerra civil durante mais de 13 anos.

- "Comissão independente" -

Assad, que fugiu para Moscou com a família, foi derrubado em dezembro de 2024 por uma aliança de rebeldes islamistas sunitas liderada pelo grupo radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) de Al Sharaa.