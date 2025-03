Barcelona jogará em homenagem a médico falecido, diz Flick

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta segunda-feira (10) que seu elenco está focado no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica, apesar do momento de luto pela morte do médico da equipe, Carles Miñarro.

"É uma grande perda. Carles era uma grande pessoa e um grande médico. Foi uma peça importante do nosso sucesso. Sentiremos sua falta. Mas o time quer jogar por ele. Estamos focados em vencer", declarou Flick em entrevista coletiva na véspera do duelo com os portugueses.

O doutor Miñarro, que faleceu no sábado horas antes da partida contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol, estava no Barcelona desde 2017 e começou a trabalhar com o time principal masculino no início desta temporada.