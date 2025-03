Busca por sobreviventes de inundação em cidade argentina continua

Clubes de futebol e outras entidades civis estão recolhendo doações em Buenos Aires para enviá-las em um trem solidário que parte nesta segunda-feira.

"A água desceu em todos os lugares", embora localidades vizinhas ainda estejam alagadas, disse à rádio AM750 o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso.

Entre os desaparecidos estão duas irmãs de 1 e 5 anos que foram arrastadas pela correnteza junto com sua mãe, sobrevivente da tragédia.

O corpo de um homem que tentou socorrê-las foi encontrado no domingo e é uma das vítimas já identificadas, segundo relatórios policiais citados pela imprensa local.

Alonso destacou que as meninas são as únicas pessoas "registradas como desaparecidas perante a promotoria". As autoridades acreditam que grande parte dos desaparecimentos são "resultado de pessoas desencontradas".

"Há 269 escolas e precisamos que reabram o mais rapidamente possível. Das primeiras 100 que avaliamos, 32 não tiveram danos, em 45 é necessário fazer limpeza e 23 têm danos graves e precisarão de obras. Tudo isso leva tempo", disse Alonso.