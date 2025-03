Choque de navios deixa um desaparecido e ameaça poluir o Mar do Norte

O petroleiro envolvido é o "Stena Immaculate", que estava ancorado perto da localidade inglesa de Hull, e com o qual colidiu o cargueiro "Solong", segundo a Guarda Costeira. O Solong pertence à empresa alemã Reederei Köpping, tem bandeira portuguesa e havia deixado no começo do dia o porto escocês de Grangemouth em direção à Holanda.

Segundo a empresa alemã, um dos 14 tripulantes do cargueiro estava desaparecido e operações de busca estavam em andamento para localizá-lo. Já o petroleiro pertence à armadora sueca Stena Bulk e havia zarpado do porto grego de Agioi Teodoroi com destino a Killinghome, Inglaterra.

O diretor do porto de Grimsby, Martyn Boyers, disse à AFP que 32 feridos foram transferidos para a cidade. Mas, segundo Alastair Smith, chefe do serviço de resgate de Lincolnshire e East Midlands, "36 pacientes foram tratados no local e nenhum deles precisou ser levado para o hospital".

- Tanque de querosene danificado -

A empresa americana Crowley, que opera o petroleiro, disse que o Stena Immaculate foi atingido pelo Solong, que um tanque de transporte de querosene havia "sofrido uma ruptura" e que a tripulação evacuou a embarcação após explosões. Um porta-voz militar americano disse que o petroleiro havia sido fretado pelo Exército dos Estados Unidos.

O tanque danificado continha querosene Jet A-1, usado principalmente na aviação, um combustível leve e que tende a se dissolver mais rapidamente na água em comparação com outros hidrocarbonetos mais pesados, como o petróleo bruto.