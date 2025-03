Com gol de Bruno Guimarães, Newcastle vence West Ham e encosta no G4 do Inglês

O jogador de 34 anos, que ainda está se recuperando de uma fratura na perna, apareceu na beira do campo sob os aplausos do público.

Com a vitória, o Newcastle sobe para a sexta posição na tabela com os mesmos 47 pontos do Manchester City (5º) e encosta no Chelsea (4º com 49 pontos), que fecha a zona da Champions.

Por sua vez, o West Ham fica afundado na decepcionante 16ª colocação com 33 pontos, mas com boa vantagem em relação ao time que abre a zona de rebaixamento, o Ipswich (18º com 17 pontos).

No próximo domingo, o Newcastle vai a Wembley para disputar a final da Copa da Liga Inglesa com o Liverpool, líder isolado da Premier League (70 pontos).

"É uma final, tudo pode acontecer (...) Para nós esta Copa da Liga é como o Mundial, queremos fazer história com este clube, os torcedores estão há muito tempo sem um troféu", declarou Bruno Guimarães após a partida.

O último título nacional do Newcastle foi a Copa da Inglaterra de 1955.