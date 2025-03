Delegação de Israel viaja ao Catar para negociar próxima fase da trégua em Gaza

- "Trégua de longo prazo" -

O Hamas quer que a segunda fase da trégua, negociada com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, inclua a troca de todos os reféns por prisioneiros palestinos, a retirada completa de Israel de Gaza, um cessar-fogo permanente e a reabertura das passagens fronteiriças para pôr fim ao bloqueio.

O Hamas denunciou na segunda-feira a permanência de tropas israelenses no corredor Filadélfia, uma zona de amortecimento ao longo da fronteira com o Egito. O Exército israelense tomou o controle do corredor na primavera de 2024.

O enviado especial americano Adam Boehler, que nos últimos dias teve contatos diretos com autoridades do Hamas, disse ao canal CNN no domingo que é possível chegar a um acordo "em questão de semanas" e libertar os reféns restantes. Segundo ele, uma "trégua a longo prazo está muito próxima".

Dos 251 reféns capturados durante o ataque de 7 de outubro, 58 permanecem retidos em Gaza, incluindo 34 que o exército israelense confirmou como falecidos.

A primeira fase da trégua, que começou em 19 de janeiro, permitiu acabar temporariamente com 15 meses de conflito, uma guerra que forçou o deslocamento de quase todos os 2,4 milhões de habitantes de Gaza.