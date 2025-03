Rubio anuncia corte dos EUA de 83% no financiamento para USAID

"Os 5.200 contratos que agora estão cancelados implicaram gastos de bilhões de dólares de maneiras que não favoreceram (e em alguns casos até prejudicaram) os interesses nacionais fundamentais dos Estados Unidos", acrescentou.

Criada em 1961, a agência USAID distribui ajuda humanitária por meio de programas de saúde e emergência em 120 países. Seu orçamento anual, até agora de 42,8 bilhões de dólares (247 bilhões de reais), representa 42% da ajuda humanitária distribuída em todo o mundo.

O Departamento de Estado, que supervisiona esta agência, havia anunciado em 26 de fevereiro a intenção de cortar 92% de seu financiamento, após identificar 5.800 alocações para eliminar.

Nesta segunda-feira, Rubio agradeceu especialmente ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Musk, que promove um corte de gastos e de postos de trabalho em todos os departamentos do governo.

Trump e seus aliados argumentam que a assistência externa é um desperdício e não serve aos interesses dos Estados Unidos.

Mas as organizações dedicadas a prestar assistência defendem que grande parte da ajuda contribui para os interesses do país ao promover estabilidade e saúde no exterior, e que os cortes ameaçam a vida das pessoas mais vulneráveis.