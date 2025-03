EUA novamente sob risco de paralisação orçamentária

Se isso acontecer, centenas de milhares de funcionários públicos ficarão tecnicamente desempregados, sem remuneração, até que a situação seja resolvida.

O tráfego aéreo seria interrompido, parques nacionais fechados e os pagamentos de auxílios alimentares a famílias de baixa renda seriam afetados.

O Congresso evitou uma paralisação no último minuto em dezembro, mas somente até 14 de março.

A situação é tão impopular que o presidente luta para evitá-la.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), uma disputa com os democratas sobre o financiamento para o muro na fronteira sul com o México levou à paralisação parcial do governo federal por 35 dias.

Uma proposta apresentada no sábado pode salvar a situação até setembro. Isso permitiria que Trump trabalhasse com um orçamento mais coerente para financiar suas medidas, como a expulsão de migrantes.