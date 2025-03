Guerra 'acidental': Coreia do Norte faz alerta para 'provocação' dos EUA e Coreia do Sul

A cooperação militar entre Seul e Washington geralmente provoca condenações de Pyongyang, cujo governo qualifica as manobras como preparativos para uma invasão.

As relações entre as duas Coreias estão em um de seus pontos mais baixos em anos, depois que o Norte lançou no ano passado uma onda de mísseis balísticos em violação das sanções da ONU.

Os exercícios Escudo de Liberdade são realizados anualmente e estão entre os maiores executados pela Coreia do Sul e Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores norte-coreano os qualificou como "uma simulação de guerra agressiva e beligerante".