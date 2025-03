Hamas denuncia permanência de tropas israelenses no corredor Filadélfia em Gaza

Israel "não respeitou a retirada gradual de suas forças no eixo Saladino [nome palestino dessa área] durante a primeira fase" da trégua iniciada em 19 de janeiro, denunciou o Hamas em um comunicado.

Segundo o grupo islamista, o acordo previa a retirada israelense "antes do 50º dia" do cessar-fogo, que caiu no domingo.

Os termos concretos do pacto nunca se tornaram públicos, por isso é difícil verificar as afirmações do Hamas.

O movimento palestino considera que a presença continuada das forças israelenses no corredor é uma "violação flagrante" do acordo de trégua e "uma tentativa deliberada de miná-lo e deixá-lo obsoleto".

O Exército israelense tomou o controle do corredor durante uma grande operação no sul da Faixa de Gaza na primavera de 2024.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considera necessário manter o controle dessa área para impedir o contrabando de armas para o território palestino.