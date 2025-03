Secretário de Energia dos EUA promete eliminar políticas climáticas 'quase religiosas' de Biden

"É uma honra para mim desempenhar um papel na reversão do que considero ter sido uma direção muito deficiente na política energética. A administração anterior focou de maneira míope nas mudanças climáticas e considerou as pessoas simplesmente como danos colaterais", acrescentou.

Desde que retornou à Casa Branca, há menos de dois meses, Trump sitiou a ordem econômica existente, lançando guerras comerciais contra aliados e neutralizando agências governamentais que não são do seu agrado. O presidente americano fez da energia um tema central da sua agenda com seu decreto do primeiro dia intitulado "Liberando a Energia Americana" e a promessa de "acabar com o Green New Deal" em favor do "ouro líquido", o petróleo.

- 'Causa câncer' -

Ambientalistas criticaram o discurso de Wright, que afirmam estar deixando o mundo mais vulnerável a uma mudança climática catastrófica. Ele "deixou claro que ele e o restante do governo Trump estão prontos para sacrificar nossas comunidades e o clima pelos lucros da indústria de combustíveis fósseis", disse Allie Rosenbluth, representante da organização Oil Change International.

Dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora do hotel onde a reunião acontece para protestar contra a indústria do petróleo e seus danos ao meio ambiente. Alguns manifestantes foram detidos.

"O GNL e a indústria do petróleo causam câncer. Causaram focos de câncer em toda a costa do Golfo. Estamos cansados de ser sacrificados pela indústria dos combustíveis fósseis. Esses acionistas enriquecem e depois ficamos como aterros sanitários", criticou Bekah Hinojosa, da Rede de Justiça Ambiental do Sul do Texas.