Japão leiloa arroz de suas reservas de emergência para tentar conter aumento dos preços

O governo do Japão iniciou nesta segunda-feira um leilão incomum de suas reservas de emergência de arroz para tentar conter o aumento dos preços do alimento, essencial no país.

A escassez do grão provocada por fatores como as colheitas ruins devido ao calor excessivo provocou o aumento de quase 100% dos preços em um ano.

Além disso, analistas acreditam que algumas empresas guardam seus estoques à espera do momento oportuno para a venda.