Justiça espanhola investiga duas ex-autoridades do governo de Valência por mortes nas enchentes

Mazón, cuja renúncia foi reivindicada por milhares de valencianos em vários protestos, foi duramente criticado pela forma como lidou com a crise, especialmente por não ter explicado o que fez entre a hora do almoço, quando almoçou com uma jornalista, até chegar ao centro de coordenação de emergências (Cecopi) à noite.

A juíza elevou para 225 o número de mortos pelas enchentes na Comunidade Valenciana, somando-se às 224 contabilizadas até agora uma mulher com leucemia que morreu em um hospital por falta de assistência.

du/mdm/rs/aa/dd

© Agence France-Presse