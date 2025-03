Longa pausa da inteligência dos EUA daria à Rússia uma 'vantagem significativa', diz autoridade ucraniana à AFP

A Rússia pode desfrutar de uma "vantagem significativa" no campo de batalha contra as tropas ucranianas se os Estados Unidos mantiverem a pausa no compartilhamento de inteligência com Kiev, disse uma autoridade de alto escalão da Ucrânia à AFP nesta segunda-feira (10).

"O principal é quanto tempo isso vai durar. Se durar muito tempo, dará aos russos uma vantagem significativa", disse a fonte à AFP.

