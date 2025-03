Massacres na Síria levantam dúvidas sobre capacidade de governar das novas autoridades

Os novos líderes "pediram moderação e alertaram contra o sectarismo, e isso é bom [...] O problema é que esses discursos moderados não parecem ter sido ouvidos pelas antigas facções rebeldes, que agora supostamente devem funcionar como o exército e a polícia", disse Lund.

A estes desafios, soma-se o de dissolver os grupos armados do país, algo que as novas autoridades prometeram fazer.

As forças curdas controlam extensas áreas do nordeste e do norte da Síria e, no sul, há facções drusas que conservam as armas.

De acordo com Landis, "nem os curdos nem os drusos nem as outras minorias acreditarão" no governo quando diz "respeitar todos os elementos do povo sírio e [que] os tratará igualmente".

