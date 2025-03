Ministério da Defesa da Síria anuncia fim da operação militar na costa

O Ministério da Defesa da Síria anunciou nesta segunda-feira (10) que a operação militar no oeste do país terminou "com sucesso", depois que centenas de pessoas morreram desde quinta-feira da semana passada em execuções em massa de civis e confrontos com cidadãos leais ao ex-presidente Bashar al-Assad.

"Anunciamos o fim da operação militar [...] após o sucesso de nossas forças em alcançar todos os objetivos estabelecidos", afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa, Hasan Abdel Ghani, citado pela agência oficial SANA.

Este é um dos episódios violentos mais graves registrados na Síria desde que o ex-presidente Bashar al-Assad foi derrubado por uma coalizão liderada por islamistas, que tomou o poder em 8 de dezembro.