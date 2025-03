Musk afirma que X foi alvo de um ataque cibernético em grande escala

Elon Musk afirmou nesta segunda-feira (10) que a rede social X sofreu um "ciberataque massivo", o que levantou questionamentos sobre se o polêmico assessor de Donald Trump está sendo alvo devido a seus cortes orçamentários no governo dos EUA e se a segurança da plataforma está garantida.

Os relatos de problemas no X começaram nas primeiras horas do dia, quando usuários da Ásia, Europa e América do Norte alertaram que não conseguiam acessar a rede, segundo o site de monitoramento Downdetector.

"Houve (e ainda há) um ciberataque massivo contra o X", confirmou Musk em sua plataforma, que funcionava de maneira intermitente ao longo do dia.