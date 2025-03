Negociadores israelenses viajam ao Catar para discutir trégua em Gaza

O Hamas exige negociações imediatas para a segunda fase, enquanto Israel prefere prolongar a fase inicial.

Israel interrompeu a entrega de ajuda a Gaza em meio ao desacordo. No domingo, anunciou o corte de fornecimento de energia elétrica para obrigar o Hamas a liberar os reféns.

"Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para trazer os reféns de volta e garantir que o Hamas não esteja mais em Gaza no dia seguinte ao fim da guerra", declarou o ministro da Energia, Eli Cohen, após ordenar o corte do abastecimento.

A única linha de transmissão entre Israel e Gaza alimenta a principal unidade palestina de dessalinização. Os moradores de Gaza dependem agora de painéis solares e geradores a combustível para obter energia elétrica.

Centenas de milhares de palestinos vivem em barracas em Gaza com temperaturas de até 12ºC à noite.

O líder do Hamas, Izzat al Rishq, afirmou que a decisão israelense "de cortar a eletricidade para Gaza, após privá-la de comida, medicamentos e água, e uma tentativa desesperada de pressionar nosso povo e sua resistência".