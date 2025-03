Chanceler do Suriname assume comando da OEA em tempos desafiadores

Promover um "diálogo aberto", inclusive com o líder venezuelano Nicolás Maduro, e "interagir" com os Estados Unidos são algumas das prioridades de Albert Ramdin, o chanceler do Suriname, eleito nesta segunda-feira (10) secretário-geral da OEA para os próximos cinco anos.

O diplomata de carreira será a partir de 25 de maio, quando termina o mandato do uruguaio Luis Almagro, o primeiro caribenho a liderar a Organização dos Estados Americanos, criada em 1948.

Como ele era o único candidato após a retirada do paraguaio Rubén Ramírez, Dominica e Peru pediram que os 34 países com direito a voto escolhessem Ramdin por aclamação.