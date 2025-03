Papa Francisco expressa solidariedade às vítimas das enchentes na Argentina

O papa Francisco, hospitalizado há mais de três semanas para se recuperar de uma pneumonia, expressou "proximidade" ao sofrimento das vítimas das enchentes na Argentina, informou o Vaticano nesta segunda-feira (10).

"O papa foi informado sobre as enchentes na Argentina e está claramente próximo do sofrimento das pessoas em Bahía Blanca, evidentemente está próximo delas em seus pensamentos e orações", disse a sala de imprensa do Vaticano.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também expressou suas "profundas condolências", segundo um comunicado oficial.