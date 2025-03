Preço do petróleo é atingido por temores de recessão nos EUA

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta segunda-feira (10) devido a temores de recessão nos Estados Unidos, em meio a preocupações no mercado sobre um possível desequilíbrio entre oferta e demanda.

No mercado de Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio recuou 1,54%, fechando a 69,28 dólares.

Já em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril perdeu 1,51%, sendo cotado a 66,03 dólares.