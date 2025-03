RD Congo aposta em congelar a exportação de cobalto para frear queda de preços

Robert Searle, analista da Fastmarkets, agência que divulga preços de matérias-primas, advertiu que a suspensão provoca "riscos importantes".

"As empresas chinesas investiram bilhões de dólares na indústria de mineração da RDC, a incerteza e proibição as surpreenderam e podem frear novos investimentos no país", declarou a AFP.

Searle disse ainda que "o aumento dos preços do cobalto e as interrupções (do fornecimento) podem ceder espaço ao desenvolvimento" de baterias sem cobalto ou que utilizem menor quantidade do mineral "nos próximos anos".

- Aumentos importantes -

Fabricantes de baterias para veículos elétricos, especialmente empresas chinesas, já parecem interessados em baterias sem cobalto, como as de lítio, ferro e fosfato. Elas são menos eficientes, porém mais baratas.

Ainda assim, a suspensão das exportações rendeu frutos com um aumento no preço do cobalto.