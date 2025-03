Reino Unido denuncia 'atividades perigosas' de Pequim no Mar do Sul da China

China e Filipinas têm reivindicações confrontadas na região. Além disso, a guarda costeira chinesa tem frequentes confrontos com seus homólogos filipinos, o que aumenta o temor de que tais incidentes possam levar a um conflito armado.

Nesse contexto, Manila busca fortalecer suas relações com seus aliados.

"As Filipinas enfrentam com frequência desafios em termos de liberdade de movimento e direito internacional", acrescentou o ministro britânico.

Lammy assinou, no sábado, um acordo para reforçar as relações, particularmente no campo da defesa, com seu contraparte filipino, Enrique Manalo.

"Somos países comprometidos com o direito internacional, que levamos a sério as obrigações que a Carta das Nações Unidos nos impõe", declarou Lammy durante a assinatura dessa associação no sábado.

Esse acordo acontece após outro de características parecidas realizado na semana passada com o Canadá e é o último desse tipo que Manila busca ante os frequentes enfrentamentos com a guarda costeira chinesa, levando a pactos similares com os Estados Unidos, Austrália e Japão.