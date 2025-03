Seguem buscas por sobreviventes após temporal com 16 mortos na Argentina

Organizações civis, incluindo clubes de futebol, lançaram campanhas de doações para as vítimas e o governo declarou três dias de luto nacional pela tragédia.

A Argentina recebeu as condolências do papa Francisco, hospitalizado com pneumonia, que expressou sua "proximidade" ao sofrimento das vítimas de Bahía Blanca.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também enviou suas "mais profundas condolências".

A tempestade, a pior da história de Bahía Blanca, causou danos de cerca de 400 milhões de dólares (2,30 bilhões de reais), segundo um balanço preliminar.

O governo nacional autorizou uma ajuda extraordinária de 10 bilhões de pesos (53 milhões de reais) para a província de Buenos Aires, onde fica Bahía Blanca.

Nos bairros onde a água baixou, emergiram pilhas de entulho, móveis danificados e carros empilhados enquanto os moradores removiam a lama de suas casas.