Trump diz que prisão de líder estudantil pró-palestino foi 'a primeira de muitas'

O Departamento de Segurança Nacional disse que a prisão foi em resposta às "ordens executivas do presidente Trump que proíbem o antissemitismo e em coordenação com o Departamento de Estado".

No momento de sua prisão, Khalil tinha um "green card", uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos, de acordo com o sindicato Student Workers of Columbia.

Em sua mensagem, Trump ameaçou aplicar as mesmas medidas contra outros manifestantes no campus, a quem acusou, sem provas, de serem "agitadores pagos".

"Encontraremos, prenderemos e deportaremos esses simpatizantes terroristas do nosso país (...) para nunca mais voltarem", escreveu ele.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) classificou a detenção como "sem precedentes, ilegal e antiamericana".

"As ações do governo têm claramente a intenção de intimidar e desencorajar a expressão de uma parte do debate público", declarou Ben Wizner, diretor do Projeto de Expressão, Privacidade e Tecnologia da ACLU.