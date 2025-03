Zelensky e Rubio chegam à Arábia Saudita na véspera de reunião-chave sobre Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, chegaram, nesta segunda-feira (10), à Arábia Saudita, na véspera de um encontro-chave entre as delegações de ambos os países para encerrar a guerra entre Rússia e Kiev.

Representantes de Kiev e Washington se reunirão nesta terça-feira em Jidá, às margens do Mar Vermelho, para debater as maneiras de acabar com o conflito na Ucrânia, invadida pela Rússia há mais de três anos.

A Ucrânia apresentará "uma proposta para uma trégua no ar e uma trégua no mar, porque essas são opções de cessar-fogo fáceis de implementar e monitorar", indicou um funcionário ucraniano de alto escalão à AFP.