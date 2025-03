Alianza Lima avança à fase de grupos da Libertadores

O Alianza Lima, que havia conquistado uma importante vitória (2-1) na visita ao Iquique na semana passada, abriu o placar nesta partida de volta através do atacante Kevin Quevedo aos 42 minutos, cinco minutos depois de ter perdido o seu goleiro, o veterano Hernán 'Pirata' Barcos, devido a uma lesão.

O Iquique empatou no último minuto do tempo regulamentar (90') com um gol de Misael Davila e levou emoção aos minutos de acréscimos (9), em que buscou corajosamente o segundo gol que levaria a decisão para os pênaltis.

Mas o Alianza aguentou - e inclusive teve chances de ampliar nos contra-ataques - e acabou comemorando uma classificação justa para a fase de grupos da Libertadores. O Iquique, por sua vez, disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

