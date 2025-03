Arsenal continuará 'lutando' pela Premier League, afirma Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou nesta terça-feira (11) que sua equipe continuará "lutando" pela Premier League, apesar da diferença de 15 pontos em relação ao líder Liverpool.

Os 'Gunners', que viram o sonho do título mais distante depois do empate em 1 a 1 com o Manchester United no último domingo, estão com a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões muito encaminhada, depois da vitória por 7 a 1 sobre o PSV Eindhoven no jogo de ida das oitavas.

O time londrino, vice-campeão nas duas últimas temporadas atrás do Manchester City, não conquista o campeonato inglês desde 2004 e vem de uma série de três rodadas sem vencer.