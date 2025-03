"Há combates em Sudzha no momento", informou o perfil russo Rybar, próximo ao Exército, na noite de terça-feira.

Além disso, observadores do conflito notaram nos últimos dias que as únicas rotas que permitem que as tropas ucranianas se reabasteçam em Kursk estão sob fogo russo.

Franz-Stefan Gady, analista militar, confirmou que Moscou reforçou seu contingente em Kursk nas últimas semanas e intensificou os ataques na única rota que resta para os ucranianos em suas operações logísticas. "Os russos estão nos pressionando demais no momento. Algumas partes da linha de frente estão cedendo", explica.

Um soldado ucraniano destacado na região há muito tempo disse na segunda-feira que "felizmente" sua unidade havia sido retirada há cinco dias e que a situação lá era "muito" difícil.

O soldado, que liderou as operações de sua unidade em Kursk, confirmou que a logística e o reabastecimento se tornaram grandes problemas há um mês.

O motivo, ele afirma, é o domínio dos drones russos de fibra óptica, um novo tipo de dispositivo que opera por meio da implantação de um fio, o que os torna resistentes a interferências eletrônicas.