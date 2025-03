Corinthians tem contra Barcelona de Guayaquil missão quase impossível na Libertadores

Mas o Barcelona, que não poderá contar com o zagueiro Álex Rangel, lesionado, é muito mais do que a roupa do ex-meio-campista, que disputou a Copa do Mundo da Alemanha-2006 pela seleção do Equador.

Conta com o renomado atacante equatoriano Felipe Castillo e lidera o campeonato equatoriano (9 pontos em quatro jogos), embora no sábado tenha sofrido a primeira derrota do ano, uma goleada em casa diante do Independiente del Valle (4-0).

"Este grupo tem caráter e tenho a certeza de que na quarta-feira será um jogo diferente", avisou 'Sir Second Castle'.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza - Matheus, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - José Martínez, Raniele, André Carrillo - Rodrigo Garro - Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Barcelona: José David Contreras - Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Williams Vargas - Dixon Arroyo, Leonai Souza, Joaquín Valiente, Braian Oyola - Janner Corozo, Octavio Rivero. Técnico: Segundo Castillo.