Cuba ignora Trump, cumpre acordo assinado com Biden e liberta 553 presos

A vice-presidente do tribunal, Maricela Soza Ravelo, disse que o processo "foi concluído com sucesso", depois que "foram apresentados ao tribunal 378 pedidos em janeiro e 175 em fevereiro, que somam as 553 pessoas" que receberiam "a libertação antecipada".

As autoridades cubanas nunca divulgaram a lista dos presos políticos ou criminosos comuns que seriam libertados.

Ravelo disse que os libertados ainda devem cumprir com obrigações e que a concessão pode ser "revogada".

"Durante o período de prova, eles têm que cumprir com as obrigações impostas por lei", assim como "manter um comportamento social também de acordo com as nossas normas de convivência socialista", acrescentou.

"Meu filho não foi notificado"

Entre as pessoas libertadas na primeira semana estão os veteranos opositores José Daniel Ferrer e Félix Navarro, mas centenas permaneciam detidos, incluindo o artista plástico e performer Luis Manuel Otero Alcántara, Sally Navarro e Roberto Pérez Fonseca.