Dalai Lama apresenta plano para o futuro de Tibete em seu novo livro

O livro "A voz de uma nação: Mais de sete décadas de luta contra a China por minha terra e meu povo" descreve as negociações do Dalai Lama com várias autoridades chinesas em nome do Tibete.

"O direito do povo tibetano de ser guardião de sua própria terra não pode ser negado indefinidamente, nem suas aspirações por liberdade podem ser esmagadas para sempre pela opressão", escreveu o líder espiritual do Tibete.

"Uma lição clara que aprendemos com a história é esta: se mantém as pessoas permanentemente infelizes, não pode existir uma sociedade estável".

Questionado sobre o livro em uma coletiva de imprensa, o Ministério das Relações Exteriores da China desqualificou Dalai Lama como "um exilado político envolvido em atividades separatistas contra a China sob o pretexto de religião".

A linhagem, o status e o título do Dalai Lama "foram determinados pelo governo central há centenas de anos", disse a porta-voz da diplomacia chinesa Mao Ning.

"Reencarnações de Budas vivos, incluindo o Dalai Lama, devem obedecer às leis e regulamentações nacionais, seguir rituais religiosos (e estar sujeitas à) aprovação do governo central", acrescentou.