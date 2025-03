Deter os responsáveis pelos piores crimes do mundo, a árdua tarefa do TPI

- "Incentivar as nações" -

Rússia e Israel fazem parte dos numerosos países, como Estados Unidos e China, que não reconhecem a jurisdição do TPI, o que dificulta as investigações do tribunal sobre seus cidadãos.

Sob o mandato de Rodrigo Duterte, as Filipinas deixaram o TPI em 2019.

Alguns Estados-membros também desafiam a autoridade do TPI, por exemplo, recusando-se a entregar os suspeitos. No início de setembro, Putin foi recebido com grande pompa na Mongólia, um membro desse tribunal.

"Quando os Estados não gostam do que o TPI faz, eles não cooperam", aponta Nancy Combs, professora de direito na William & Mary Law School, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente americano Donald Trump decidiu impor sanções à instituição e ao seu procurador Karim Khan.