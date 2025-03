Europeus não podem garantir sua segurança sem os EUA, diz ministro holandês

Os países europeus não podem garantir sua própria segurança sem o apoio dos Estados Unidos, que continuam sendo um "aliado confiável" na Otan, disse o ministro da Defesa holandês, Ruben Brekelmans, em Paris nesta terça-feira (11).

Em um momento em que a Europa está incerta sobre as intenções de Washington após a reaproximação com Moscou e a suspensão da ajuda militar dos EUA à Ucrânia, Ruben Brekelmans, convidado de honra do Fórum de Defesa e Segurança de Paris (PDSF), pediu à imprensa que "não especule".

"Não devemos especular sobre outras medidas que os Estados Unidos podem tomar porque simplesmente não podemos garantir a nossa segurança sem os Estados Unidos neste momento. Essa é a realidade com a qual temos que trabalhar", disse ele.