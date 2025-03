Ex-presidente filipino Duterte é enviado a Haia por crimes contra humanidade

O voo que o leva a Haia "decolou às 23h03 (12h03 em Brasília) dessa noite e saiu do espaço aéreo filipino", confirmou o chefe de Estado, Ferdinand Marcos, durante uma coletiva de imprensa pouco depois da decolagem.

"O avião se dirige a Haia, nos Países Baixos, para que o ex-presidente responda às acusações de crimes contra a humanidade em relação à sua sangrenta guerra contra as drogas", acrescentou.

O ex-governante, de 79 anos, enfrenta uma acusação do TPI por "crimes contra a humanidade por assassinato" pela campanha contra as drogas travada durante a sua presidência.

Após a decolagem do avião em Manilla, o TPI confirmou ter emitido um mandado de prisão. "Uma vez que o suspeito está sob custódia do TPI, se programa uma audiência de comparecimento inicial", declarou Fadi Abudallah, porta-voz do TPI.

- "Qual é a lei e qual o crime que cometi?" -

Duterte exigiu conhecer a base jurídica de sua detenção, em um vídeo publicado na conta de Instagram de sua filha mais nova, Veronica.