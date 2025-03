Exército alemão se moderniza, mas ainda está longe de seu objetivo

A necessidade de um exército "totalmente operacional" é mais importante do que nunca em um contexto internacional dominado pelos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, mas também pela política "preocupante do aliado americano", destacou Högl na apresentação de seu relatório anual.

Será uma das prioridades do novo governo que os conservadores de Merz, vencedores das eleições de 23 de fevereiro, tentam formar com os sociais-democratas do chanceler em final de mandato Olaf Scholz.

Graças aos fundos liberados pela Alemanha desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, o relatório é menos alarmista do que nos anos anteriores, pois "as coisas estão finalmente mudando" após várias décadas de subinvestimento.

Coletes, capacetes e outros equipamentos básicos estão "finalmente disponíveis em número suficiente", disse a comissária.

No entanto, as deficiências do Bundeswehr continuam as mesmas: falta de pessoal, de equipamentos modernos e de infraestrutura, como os quartéis, que estão "em grande parte em ruínas", acrescentou, lamentando "uma burocracia injustificável" e a digitalização que "não avança".

Dos 100 bilhões de euros (cerca de 630 bilhões de reais) do fundo especial para a defesa criado por Scholz em resposta à invasão russa da Ucrânia, 82% já foram utilizados, diz o relatório.