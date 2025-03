França alerta que uso de ativos russos congelados pode ameaçar estabilidade financeira

Usar ativos russos congelados na UE para financiar a defesa da Ucrânia pode ameaçar a estabilidade financeira da Europa, alertou o ministro das Finanças francês, Eric Lombard, nesta terça-feira (11).

"Independentemente do que se pense sobre as ações da Rússia na Ucrânia (...), não faz parte das tradições internacionais tomar ativos de bancos centrais", disse Lombard a repórteres após uma reunião com seus colegas da UE.

Se a UE decidir se apropriar desses recursos "sem um motivo jurídico, isso pode ser um risco para a estabilidade financeira europeia", disse ele.