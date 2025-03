Rebeldes atacam trem e fazem 450 passageiros reféns no Paquistão

Um grupo de rebeldes armados tomou, nesta terça-feira (11), como reféns mais de 450 passageiros de um trem na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão.

"Mais de 450 passageiros estão sendo mantidos reféns por homens armados", disse à AFP Muhammad Kashif, um funcionário ferroviário.

"Entre os passageiros há mulheres e crianças", acrescentou.