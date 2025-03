Há cinco anos, a OMS classificou a covid-19 como 'pandemia', provocando uma mobilização mundial

- Uma sala, um ambiente -

Na quarta-feira, 11 de março, jornalistas se aglomeraram ao redor de mesas em formato de U em uma pequena sala nas entranhas da imponente sede da OMS, nas alturas de Genebra, não muito longe da fronteira francesa.

A coletiva de imprensa, marcada para as 17h locais, pode ser acompanhada pelas redes sociais, por telefone e Zoom.

Diante dos jornalistas estava Tedros e à sua direita Mike Ryan, diretor de emergências da OMS, e à esquerda a diretora-geral, Maria Van Kerkhove, responsável pelo expediente da covid-19. A cientista, desconhecida do grande público, encarnaria a luta contra a pandemia a partir de então.

O diretor da OMS tirou duas canetas do bolso, ajustou os óculos e leu a declaração.

"Estamos profundamente preocupados tanto com os níveis alarmantes de disseminação e gravidade, quanto com os níveis alarmantes de omissão" no mundo, disse. Então, declarou: "Consideramos que a covid-19 pode ser classificada como uma pandemia".