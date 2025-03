Hamas afirma que negociações sobre trégua em Gaza começaram em Doha

O Hamas anunciou nesta terça-feira (11) que começaram em Doha as negociações indiretas sobre a continuação da trégua com Israel na Faixa de Gaza, em vigor desde 19 de janeiro.

"Um novo ciclo de negociações de cessar-fogo começou", afirmou em um comunicado Abdel Rahaman Shadid, um alto responsável do movimento palestino islamista.

"Esperamos que se traduza em avanços tangíveis rumo ao lançamento de uma segunda fase", acrescentou, indicando que também esperava que essa etapa culminasse com o início das negociações para a segunda parte da trégua, com os esforços do enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff.